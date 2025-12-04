FOTO – Nazione: “I due moduli provati da Paolo Vanoli per il Sassuolo”

Paolo Vanoli, reduce dalla sconfitta di Bergamo , ritiene che questo sia il momento ideale per cambiare assetto tattico: la settimana attuale è infatti l’unica, da qui a fine anno, in cui la Fiorentina può lavorare con continuità sulle novità. Dopo alcune prove preliminari , il tecnico è entrato nel vivo degli esperimenti con doppie sedute mirate a introdurre un nuovo sistema di gioco già nella sfida di sabato contro il Sassuolo .

La base del cambiamento sarà il ritorno alla difesa a quattro, punto di partenza per la rinascita della squadra. Con Pongračić squalificato, il duo centrale più probabile è Comuzzo–Ranieri, mentre Dodô e Parisi occuperanno le fasce. La disposizione offensiva degli esterni varierà a seconda del modulo: in un 4-2-3-1 Fortini e Gosens agirebbero alle spalle di Kean, mentre in un 4-4-2 verrebbero abbassati sulla linea dei centrocampisti. In mezzo al campo sembrano in vantaggio Mandragora e Sohm, scelti per garantire maggiore fisicità.