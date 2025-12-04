Paolo Vanoli, reduce dalla sconfitta di Bergamo, ritiene che questo sia il momento ideale per cambiare assetto tattico: la settimana attuale è infatti l’unica, da qui a fine anno, in cui la Fiorentina può lavorare con continuità sulle novità. Dopo alcune prove preliminari, il tecnico è entrato nel vivo degli esperimenti con doppie sedute mirate a introdurre un nuovo sistema di gioco già nella sfida di sabato contro il Sassuolo.
La Nazione
FOTO – Nazione: “I due moduli provati da Paolo Vanoli per il Sassuolo”
La base del cambiamento sarà il ritorno alla difesa a quattro, punto di partenza per la rinascita della squadra. Con Pongračić squalificato, il duo centrale più probabile è Comuzzo–Ranieri, mentre Dodô e Parisi occuperanno le fasce. La disposizione offensiva degli esterni varierà a seconda del modulo: in un 4-2-3-1 Fortini e Gosens agirebbero alle spalle di Kean, mentre in un 4-4-2 verrebbero abbassati sulla linea dei centrocampisti. In mezzo al campo sembrano in vantaggio Mandragora e Sohm, scelti per garantire maggiore fisicità.
In avanti le possibilità non mancano, pur in assenza di esterni offensivi di ruolo: da qui l’idea di avanzare Fortini e Gosens. In prospettiva servirà intervenire sul mercato, ma per ora Vanoli punta a sviluppare il gioco soprattutto centralmente. Gudmundsson e Fazzini possono supportare Kean, che in caso di 4-4-2 potrebbe affiancare anche Piccoli. Le prove al Viola Park proseguiranno fino al match contro il Sassuolo, con la speranza che il nuovo assetto tattico ridia slancio alla Fiorentina. Lo scrive la Nazione.
