Il Corriere dello Sport si sofferma su Jacopo Fazzini, centrocampista usato poco da Paolo Vanoli. Secondo il noto quotidiano, l'ex Empoli vorrebbe giocare di più. Vediamo se con il cambio modulo questo succederà:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Lo scontento Fazzini, CorSport: “Spera di scendere in campo con più continuità”
Corriere dello Sport
Lo scontento Fazzini, CorSport: “Spera di scendere in campo con più continuità”
Il Corriere dello Sport su Fazzini
La partita contro il Sassuolo porta con sé con un carico di tensione non indifferente. La Fiorentina va alla ricerca della sua prima vittoria in campionato, ma soprattutto vuole convincere i propri tifosi di saper uscire dalle sabbie mobili. Può essere d’aiuto un tocco di freschezza, magari da parte di chi come Jacopo Fazzini spera di scendere in campo con molta più continuità. Da fine ottobre ad oggi, l’ex Empoli ha totalizzato appena quarantasette minuti in Serie A. Nel mezzo, la partita di Conference League a Mainz e gli undici minuti concessi contro l’Aek Atene. Aggiungiamo che il classe 2003 è rimasto fuori dai convocati di Bergamo a causa di un problema fisico. Ora, però, Jacopo scalpita per rientrare nel giro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA