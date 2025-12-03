La Fiesole sui social: “Tutti a Reggio Emilia con sciarpa e bandiera per la vittoria”

Sabato alle 15 può essere davvero la partita della svolta? Il popolo viola se lo augura e non a caso ci sarà un grande seguito a Reggio Emilia, dove la Fiorentina affronterà il Sassuolo per i tre punti. Era prevedibile che in tanti vorranno essere presenti al Mapei Stadium per sostenere la squadra di Paolo Vanoli. Poco fa sui propri profili social ci ha pensato la Curva Fiesole a suonare la carica con un comunicato: