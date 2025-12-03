Sabato alle 15 può essere davvero la partita della svolta? Il popolo viola se lo augura e non a caso ci sarà un grande seguito a Reggio Emilia, dove la Fiorentina affronterà il Sassuolo per i tre punti. Era prevedibile che in tanti vorranno essere presenti al Mapei Stadium per sostenere la squadra di Paolo Vanoli. Poco fa sui propri profili social ci ha pensato la Curva Fiesole a suonare la carica con un comunicato:
La Fiesole sui social: "Tutti a Reggio Emilia con sciarpa e bandiera per la vittoria"
social
La Fiesole sui social: “Tutti a Reggio Emilia con sciarpa e bandiera per la vittoria”
L'appello del tifo organizzato gigliato verso il match contro il Sassuolo
Nell'ora di sconforto e vittoria recita il nostro inno, l'amore incondizionato per la nostra maglia non conosce limiti. Firenze, come sempre ha fatto, risponderà presente con fierezza e orgoglio per uscire da questa situazione. Sabato tutti a Reggio Emilia con una sciarpa e una bandiera, uniti e compatti verso un unico obiettivo: la VITTORIA.
