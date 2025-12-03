Ferrari: “Il nostro messaggio è unità, un grazie speciale alla prima squadra”

La Fiorentina ha pubblicato un reel sui propri canali con alcuni estratti della serata di ieri, con le parole del dg Alessandro Ferrari, degli allenatori e non solo. Qui il virgolettato di Ferrari e sotto il video integrale.
La serata di augurio della Fiorentina verso le festività
È un momento difficile, grazie per essere qui. Che atmosfera? Una bella atmosfera, grazie ai nostri ragazzi che domenica hanno avuto modo e parole per unirsi alla nostra curva, il nostro messaggio è unità. Grazie alle ragazze e al settore giovanile perché stanno facendo una grande stagione. Un grazie speciale anche ai ragazzi della prima squadra, perché domenica ho visto negli spogliatoi tante manifestazioni di rabbia, chi aveva qualche lacrima, chi qualche urlo in più da fare ma tutti con la stessa grinta che ci sta portando Paolo Vanoli.
