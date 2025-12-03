Il direttore del Corriere dello SportIvan Zazzaroni, intervenuto al podcast Numer1, ha commentato il confronto tra squadra e Curva Fiesole e, più nello specifico, le parole di Edin Dzeko.
Zazzaroni: "Ho parlato con alcuni giocatori viola. Ecco cosa mi hanno detto"
Il direttore Zazzaroni: “Dzeko non colpevolizza i tifosi, ma alcuni giocatori soffrono i fischi ricevuti al Franchi”.
Dzeko ha detto ai tifosi della Fiorentina di contestare la squadra al termine della partita e non mentre è ancora in corso. Nella sfida contro l'AEK Atene i fischi arrivavano ogni volta che il pallone veniva toccato, ho parlato con alcuni giocatori della Fiorentina che mi hanno confermato di averlo percepito. Dzeko è un professionista e un giocatore di grande esperienza, ma altri giocatori possono non avere il suo carattere, accusare i fischi e non rendere come dovrebbero. i fischi in Conference sono arrivati sull'1-0 quando la partita poteva essere recuperata. Ripeto, Dzeko è un professionista con due palle così.
