Borghi: “Questa Fiorentina attira episodi sfortunati. Anche la mistica le va contro”

Il noto telecronista e opinionista Stefano Borghi ha parlato della gara tra Atalanta e Fiorentina e delle difficoltà della squadra di Vanoli

Redazione VN 2 dicembre 2025 (modifica il 2 dicembre 2025 | 16:45)

Il giornalista Stefano Borghi, noto telecronista e opinionista, ha commentato la giornata di Serie A sul suo canale Youtube. E sulla sconfitta della Fiorentina a Bergamo contro l'Atalanta, ha detto:

"Dalla partita con l'Atalanta esce l'immagine di una Fiorentina che trova sempre il modo di complicarsi la vita. La negatività della squadra viola attira con grande facilità episodi sfortunati come quello del vantaggio nerazzurro, con un cross di Kossounou che finisce all'incrocio dei pali. In una squadra in entusiasmo queste cose non succedono, è quella che qualcuno chiama la "mistica del calcio". Il secondo gol, invece la Fiorentina lo ha preso per delle letture difensive sbagliate su palla inattiva. Tutti errori individuali e di reparto che ti portano a perdere continuamente."

Il confronto squadra-tifosi — "Queste cose non mi piacciono, ma credo che questo confronto in qualche modo possa essere anche positivo. Adesso però ci deve essere un cambiamento totale. La squadra è azzerata sul piano mentale. Vanoli non ha trovato una struttura solida nel comparto centrale, è una squadra ormai ha perso ogni certezza."

Il futuro — "Non c'è più tempo per fare discorsi. Le prossime due partite contro Sassuolo e Verona saranno decisive per la Fiorentina. Con una vittoria la stagione potrebbe ancora risollevarsi, altrimenti il baratro sarebbe più vicino."

Su Palladino — "Firenze non aveva trattato molto bene Palladino, ma non credo la vittoria sia stato motivo di godimento per l'ex tecnico viola. Vedere la Fiorentina in questa situazione è brutto per chiunque sia passato anche solo sfiorando quell'ambiente".