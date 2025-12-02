Boga picchiato dai tifosi del Nizza: sarà addio. Occasione per la Fiorentina?

Caos a Nizza e ripercussioni di mercato: l'ex Atalanta e Sassuolo può essere un'idea per la Fiorentina in ottica gennaio

Redazione VN 2 dicembre 2025 (modifica il 2 dicembre 2025 | 12:55)

Una notizia scioccante arriva dalla Ligue 1 dove si è verificata una violenta aggressione ai calciatori del Nizza da parte di una frangia della sua stessa tifoseria. Di rientro dopo la sesta sconfitta consecutiva, domenica pomeriggio la squadra ha subito un vero e proprio agguato al centro di allenamento.

Due in particolare i calciatori coinvolti, secondo l’Unfp, il sindacato dei calciatori francesi: Jeremie Boga, ex di Atalanta e Sassuolo, e Terem Moffi, che sarebbero stato colpiti da alcuni tifosi. Aggredito anche il direttore sportivo Florian Maurice. Una situazione che avrà ripercussioni: Boga, che ha una prognosi di 5 giorni, avrebbe già sporto denuncia e fatto sapere al Nizza di non voler più scendere in campo.

L'esterno d'attacco potrebbe dunque finire sul mercato: la più classica delle "occasioni di gennaio". E chissà che non possa diventare una pista interessante per la Fiorentina. Boga corrisponde all'identikit che i viola stanno cercando in modo prioritario, attaccanti esterni in grado di driblare e inventare. Inoltre Boga conosce già benissimo la Serie A e potrebbe inserirsi rapidamente. Situazione da monitorare.