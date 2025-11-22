Il Messaggero: “Può nascere un intreccio Mandas-Fagioli con la Lazio”. I motivi

La possibilità tracciata dal quotidiano romano

Redazione VN 22 novembre 2025 (modifica il 22 novembre 2025 | 12:35)

Il nome di Nicolò Fagioli è entrato in orbita Lazio. Il centrocampista della Fiorentina, in ombra ormai da prima dell'esonero di Pioli, è indietro anche nelle primissime gerarchie dell'era Vanoli e con l'avvicinarsi del calciomercato invernale si accendono piste che porterebbero a Roma, sponda biancoceleste.

Ne parla oggi Il Messaggero, che spiega come il tecnico Maurizio Sarri straveda per il numero 44 viola dai tempi in cui giocava in prestito alla Cremonese, come un tentativo la Lazio l'avrebbe già voluto fare a gennaio scorso quando poi sono mancati tempismo e risorse e come si stia profilando un'occasione di scambio, ma non nello stesso ruolo.

Vanoli sta infatti valutando il rilancio di Richardson da mezzala e, andando più indietro verso la porta, Martinelli potrebbe scegliere di andare finalmente a giocare in prestito, ragion per cui lo scambio in questione, da capire se con conguaglio o meno e se a titolo definitivo o meno, sarebbe in previsione di un post De Gea con il portiere greco Christos Mandas, chiuso in biancoceleste da Provedel, un pretoriano di Sarri.