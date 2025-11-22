Benedetto Ferrara ha commentato la vicenda che riguarda la fascia da capitano e il ruolo di Luca Ranieri in questa Fiorentina. Ecco le sue parole riportate dalla Nazione:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Ferrara su Ranieri: “Se lo spogliatoio l’ha scelto come capitano ci sarà un motivo”
La Nazione
Ferrara su Ranieri: “Se lo spogliatoio l’ha scelto come capitano ci sarà un motivo”
Ferrara su Ranieri
Certo, alcuni capitani del passato avevano ben altro carisma, basta pensare a Gonzalo Rodriguez o al compianto Davide Astori, quello che in una situazione di difficoltà tirò fuori nello spogliatoio un monologo duro ma al tempo stesso motivazionale che nemmeno Al Pacino in "Ogni maledetta domenica". Ma torniamo al punto: il capitano lo sceglie lo spogliatoio, e se i giocatori hanno scelto lui un motivo ci sarà. E immaginiamo anche che lo stesso Ranieri abbia l'intelligenza di approfittare della presenza di gente come Gosens e De Gea per crescere nel suo ruolo. Il problema vero di questa piccola faccenda domestica che però in questi tempi di carestia sembra diventata un caso, è che il capitano della Fiorentina non deve tanto essere gradito ai tifosi ma non inviso agli arbitri, perché a forza di sceneggiate uno può finire nel mirino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA