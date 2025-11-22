Viola News
Zazzaroni: “Juventus? Gioca contro una Fiorentina mai così disperata”

Il commento di Ivan Zazzaroni
Redazione VN

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, commenta il momento della Fiorentina di Vanoli. Poche parole ma abbastanza chiare:

Mettiamo da parte la Nazionale e torniamo alle piccole, grandi miserie del campionato che peraltro ci emoziona maggiormente: a Udinese-Bologna, Fiorentina-Juve, una Fiorentina mai così disperata, Napoli-Atalanta con tanto di novità napoletana in panchina (ma dall’altra parte); e domani Verona-Parma, Cremonese-Roma, Lazio-Lecce e il derby dei nuovi proprietari di San Siro; infine Torino-Como e Sassuolo-Pisa, lunedì.

