Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, commenta il momento della Fiorentina di Vanoli. Poche parole ma abbastanza chiare:
Zazzaroni: “Juventus? Gioca contro una Fiorentina mai così disperata”
Mettiamo da parte la Nazionale e torniamo alle piccole, grandi miserie del campionato che peraltro ci emoziona maggiormente: a Udinese-Bologna, Fiorentina-Juve, una Fiorentina mai così disperata, Napoli-Atalanta con tanto di novità napoletana in panchina (ma dall’altra parte); e domani Verona-Parma, Cremonese-Roma, Lazio-Lecce e il derby dei nuovi proprietari di San Siro; infine Torino-Como e Sassuolo-Pisa, lunedì.
