CorFio: “Fiorentina è a zero in tutto. Kean e Gudmundsson si devono svegliare”

La Fiorentina è a zero in tutto: vittorie e gioco. E il tempo stringe. La serie B è uno spauracchio da combattere in fretta per non trovarsi invischiati in situazioni irrimediabili. Serve giocare rispettando le distanze tra i reparti senza allungarsi, cercando di vincere qualche contrasto, arrivando prima sulle palle vaganti. Sinora non è mai successo. I tifosi aspettano di sapere se giocherà Vlahovic, il grande nemico, che sinora nel suo vecchio stadio ha rimediato solo figuracce, e spera nel risveglio di un altro ex, Kean, 25 gol nella passata stagione, solo due in questa disgraziata. Tocca a Moise, che ha saltato la Nazionale, tirare la Fiorentina fuori dai guai. Deve tornare quello dell’anno scorso: giocare con la squadra ed essere più preciso davanti alla porta. Togliersi di dosso la pressione, che uccide. Anche Gudmundsson deve svegliarsi. Il momento è adesso. E non solo perché arriva la Juventus
