CorSport: “Fiorentina spuntata. Tra gol attesi e fatti ne mancano 6”

Il Corriere dello Sport sull'attacco della Fiorentina

Redazione VN 22 novembre 2025 (modifica il 22 novembre 2025 | 10:42)

La Fiorentina arriva alla sfida con la Juventus con la necessità urgente di sbloccare la casella delle vittorie e cominciare a risalire la classifica. La squadra soffre una carenza di gol rispetto ai tiri tentati: finora ne ha segnati 9 contro i 15 attesi dagli expected goals, con soli 31 tiri nello specchio su 128 tentativi totali. Moise Kean, principale terminale offensivo, ha finora segnato solo due gol nonostante i 34 tiri effettuati, e da lui Vanoli spera di ripartire per aumentare la produzione offensiva.

Il reparto difensivo, invece, è il tallone d’Achille: la Fiorentina ha subito 18 gol, la peggior difesa della Serie A con una differenza reti di -9. De Gea ha visto 55 tiri tra i pali su 136 totali concessi, che avrebbero dovuto produrre circa 16 reti; il saldo negativo tra gol segnati e subìti spiega gran parte dei risultati deludenti. La combinazione di inefficienza offensiva e fragilità difensiva è un fattore chiave nella difficile posizione in classifica della squadra.

Analizzando la partita a intervalli di 15 minuti emerge un trend chiaro: la Fiorentina è stata relativamente solida nella prima frazione di gioco, con pochi gol subiti tra il 31’ e il 45’, mentre nella ripresa ha spesso ceduto, incassando 11 dei 18 gol tra il 46’ e il 90’. Questo andamento spiega le rimonte subite contro Cagliari, Como, Milan e Genoa e sottolinea la necessità di maggior tenuta nella fase finale dei match per consolidare risultati e punti. Lo scrive il Corriere dello Sport.