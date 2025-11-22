Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Fiorentina spuntata. Tra gol attesi e fatti ne mancano 6”

Corriere dello Sport

CorSport: “Fiorentina spuntata. Tra gol attesi e fatti ne mancano 6”

Kean Fiorentina
Il Corriere dello Sport sull'attacco della Fiorentina
Redazione VN

La Fiorentina arriva alla sfida con la Juventus con la necessità urgente di sbloccare la casella delle vittorie e cominciare a risalire la classifica. La squadra soffre una carenza di gol rispetto ai tiri tentati: finora ne ha segnati 9 contro i 15 attesi dagli expected goals, con soli 31 tiri nello specchio su 128 tentativi totali. Moise Kean, principale terminale offensivo, ha finora segnato solo due gol nonostante i 34 tiri effettuati, e da lui Vanoli spera di ripartire per aumentare la produzione offensiva.

Il reparto difensivo, invece, è il tallone d’Achille: la Fiorentina ha subito 18 gol, la peggior difesa della Serie A con una differenza reti di -9. De Gea ha visto 55 tiri tra i pali su 136 totali concessi, che avrebbero dovuto produrre circa 16 reti; il saldo negativo tra gol segnati e subìti spiega gran parte dei risultati deludenti. La combinazione di inefficienza offensiva e fragilità difensiva è un fattore chiave nella difficile posizione in classifica della squadra.

Analizzando la partita a intervalli di 15 minuti emerge un trend chiaro: la Fiorentina è stata relativamente solida nella prima frazione di gioco, con pochi gol subiti tra il 31’ e il 45’, mentre nella ripresa ha spesso ceduto, incassando 11 dei 18 gol tra il 46’ e il 90’. Questo andamento spiega le rimonte subite contro Cagliari, Como, Milan e Genoa e sottolinea la necessità di maggior tenuta nella fase finale dei match per consolidare risultati e punti. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Leggi anche
Zazzaroni: “Juventus? Gioca contro una Fiorentina mai così disperata”
CorFio: “Fiorentina è a zero in tutto. Kean e Gudmundsson si devono svegliare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA