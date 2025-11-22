Juventus, la probabile formazione: dal “provino” di Vlahovic ai dubbi in attacco

Spalletti sta valutando con attenzione la possibilità di schierare Dusan Vlahovic dal primo minuto al Franchi, consapevole della delicatezza della sfida nella sua città d’origine e del ruolo di avversario alla guida della Juventus. Il tecnico predilige una Juve veloce e propositiva, con giropalla rapido e idee chiare, puntando sui guizzi dei giovani Yildiz e Cambiaso per dare dinamismo all’intera squadra. La difesa a quattro non è ancora pronta, e i rientri di Cabal e Kelly completano il gruppo dei convocati per garantire opzioni e coperture.