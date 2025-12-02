L'ex attaccante anche della Fiorentina, Giampaolo Pazzini, ha parlato a Radio Serie A della situazione in casa viola, analizzando le immagini di Edin Dzeko con il megafono a Bergamo:
Pazzini sul gesto di Dzeko: "Poteva fregarsene, invece vuole cambiare le cose"
Abbiamo visto Dzeko che si è esposto a Bergamo. Il bosniaco ha tantissima personalità, mi è piaciuto molto perché alla sua età, con la carriera che ha fatto, con quello che ha guadagnato e vinto poteva fregarsene. Quando un ragazzo così si espone è perché nelle vene ha il sangue. Lui vuole fare sempre qualcosa di livello. Sta cercando di aiutare un gruppo di ragazzi più giovani e in difficoltà, visto che ha vissuto certe situazione e decide di esporsi in prima persona. Nonostante non stia giocando molto. Avrebbe avuto tutto il diritto di dire: "Ragazzi sapete cosa? Io ho trentotto anni, pensateci voi, io vado a farmi la doccia". Invece questo qua è un sintomo di un calciatore che vuole cambiare le cose.
