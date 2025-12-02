Malusci: “Dzeko chiede vicinanza. Se non si cambia modo, si cambino i giocatori”

Alberto Malusci, ex difensore viola, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, esprimendosi così sull'attuale situazione viola:
Le parole di Alberto Malusci durante il Pentasport di oggi.
Io credo che l'episodio finale che ha coinvolto Dzeko, si riferisse alle sue parole di giovedì scorso: la sua era una richiesta di vicinanza. Dobbiamo stare compatti tutti. Hanno riportato dallo spogliatoio che "noi insieme alla Fiesole ne usciremo" e non ho apprezzato queste parole: se fai un appello devi riferirti a tutti i tifosi.
Sohm e Fagioli potrebbero tornare utili, anche se stanno rendendo al di sotto delle aspettative. Mi preoccupa più la situazione a livello di squadra: sono stati messi in campo gli stessi giocatori che metteva l'allenatore precedente. Da Vanoli mi aspetto un cambiamento in maniera assoluta. Quando i risultati non arrivano per così tanto tempo le alternative sono due: o cambi tanti giocatori a Gennaio oppure con quelli che hai, cambi modo di giocare.
