Sandrelli: “Partita di domenica da 0-0. Atalanta più fortunata”

Vi proponiamo le parole di Massimo Sandrelli durante il Pentasport.
Redazione VN

A Radio Bruno, durante il Pentasport di oggi, Massimo Sandrelli è intervenuto esponendosi così sui vari aspetti dell'attuale Fiorentina:

Non ho visto un migliore in campo. L'Atalanta è andata in vantaggio con un colpo di fortuna, la partita poteva benissimo finire 0-0. Per me la Fiorentina era la solita, purtroppo vedo giocare la stessa formazione di Pioli. Il problema è che in società sembra che non sappiano cosa fare. Se Commisso ha dei problemi, deve delegare a qualcuno. Siamo in mano a quello che era l'assistente di Barone e che adesso fa il direttore generale.

Dire "noi e la Fiesole" è banale. C'è bisogno di infondere fiducia e avere tranquillità; i calciatori devono costruire un rapporto con l'allenatore. Riguarda tutti, in particolare difensori e centrocampisti. Inoltre, la società non c'è. Se hanno bisogno di aiuto, deleghino qualcuno al loro posto.

Fagioliha delle grandi qualità tecniche ma a Firenze ancora non abbiamo mai visto ciò di cui è realmente capace. Su Dodo,penso sia un fattore più mentale, forse nel rapporto con la squadra... Sohm ha delle caratteristiche che devono sbocciare.

