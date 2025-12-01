Intervenuto ospite negli studi di Rtv 38, l'ex viola Roberto Pruzzo ha parlato così della crisi senza fine della Fiorentina in campionato:
Pruzzo: “Dzeko? Andare sotto la curva col megafono suonano come una resa totale”
Le parole dell'ex viola sul momento complicatissimo della Fiorentina
Io le parole di Dzeko le ho interpretate come una resa totale della squadra. Ai miei tempi non avevamo l'abitudine di andare sotto la curva, ma andare lì col megafono mi sembra una resa incondizionata da parte dei giocatori. Da Pioli a Vanoli non è cambiato niente, anzi mi sembrano addirittura peggiorate le prestazioni. Piccoli? Non è la prima volta che tira addosso al portiere, ma calciare anche da lì non è mica facile. Atalanta? Ieri De Ketelaere ha fatto quello che voleva, il nostro attacco invece è stato inesistente, potevano segnarci quattro gol nel primo tempo.
