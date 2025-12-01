Mareggini: “Addio di Pradè l’emblema della confusione. Dzeko? Si vede che ci tiene”

Intervenuto a Rtv 38, l'ex viola Gianmatteo Mareggini ha commentato così la crisi della Fiorentina:
L'ex portiere viola parla del momento di confusione che regna in casa Fiorentina
Il gesto che ha fatto Dzeko con il megafono a me è piaciuto, anche se una cosa del genere non l'avevo mai vista. Dopo una carriera come la sua, alle soglie dei 40 anni, ha dimostrato comunque che ci tiene ed è importante che sia stato proprio lui a metterci la faccia e non un giovane. Serviva una figura di calcio? Tutti ora parlano di Goretti, ma nessuno parla più delle dimissioni di Pradè al venerdì poco prima di una partita importantissima. Questo non solo è l'emblema della confusione, ma anche del danno che ha causato dopo la campagna acquisti. Da quel momento lì, se prima c'era un briciolo di collegamento tra società e squadra, è tutto evaporato.
