Piccinini: “Manca il coraggio ma il peggio è passato. Ecco il ricordo più bello”

Nel corso del Pentasport di oggi, a Radio Bruno è intervenuto Sandro Piccinini, giornalista e telecronista italiano, ecco le sue parole:
Ecco le parole di Sandro Piccinini: "La Fiorentina si salverà, il calendario è favorevole"
Penso che il peggio sia passato e che la Fiorentina si salverà. Ho visto il calendario e qualche occasione buona per iniziare a recuperare l'ho vista. Serve che i giocatori acquisiscano tranquillità, anche se rialzarsi dopo un inizio di campionato così è difficile. Non credo alle statistiche, ogni partita ti da modo di smentirle, anche se come ha detto Vanoli, bisogna avere consapevolezza della brutta situazione. I giocatori li vedo spaventati: non possono essere diventati così scarsi di punto in bianco, gli manca il coraggio.
Il ricordo più bello—
Antognoni è stato uno dei miei idoli... Che ricordi il mondiale dell'82! Era efficace, aveva un tiro spaventoso. Penso sia anche un'ottima persona, un signore: una bandiera difficile da dimenticare o sostituire.
