Repubblica: “Mese decisivo per la Fiorentina. Una frase di Vanoli è già un mantra”

Si parte, come scritto sopra, col Sassuolo a quota 17 punti in classifica. Domenica 14 dicembre al Franchi arriverà il Verona, ultimo con la Fiorentina e a secco di vittorie come i viola. Una settimana più tardi, sempre a Firenze, ecco l'Udinese. Il 27 dicembre i gigliati saranno impegnati a Parma. L'obiettivo è mettersi la formazione emiliana dietro in classifica il prima possibile con lo scontro post Natale che diventa un'occasione perfetta. Il 4 gennaio, infine, al Franchi ecco la Cremonese di Vardy. Nel mezzo le due sfide di Conference League contro Dinamo Kiev e Losanna anche se l'impressione avuta con l'Aek Atene è di una Fiorentina che mentalmente l'Europa l'ha già abbandonata. Sarebbe un errore: perdere aiuta a perdere e mollare non è mai una buona idea. Dopo la Cremonese ci saranno le partite contro Lazio, Milan e Bologna.