Nazione: “Fiorentina, 6 gare fondamentali. E 11 punti sarebbero pochi”

La Fiorentina affronta un mese cruciale, dal 6 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026, con sei partite consecutive (Sassuolo, Verona, Udinese, Parma, Cremonese, Lazio) che Vanoli definisce un vero e proprio mini-campionato. In questo periodo i viola dovranno sfruttare ogni occasione per uscire dall’ultimo posto e ridare senso a una stagione finora compromessa. Tre sfide si giocheranno al Franchi e tre in trasferta, tutte considerate teoricamente alla portata.