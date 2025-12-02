Nazione: “Fiorentina, 6 gare fondamentali. E 11 punti sarebbero pochi”

Viola News
La Nazione fa il conto del prossimo mese in casa Fiorentina
La Fiorentina affronta un mese cruciale, dal 6 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026, con sei partite consecutive (Sassuolo, Verona, Udinese, Parma, Cremonese, Lazio) che Vanoli definisce un vero e proprio mini-campionato. In questo periodo i viola dovranno sfruttare ogni occasione per uscire dall’ultimo posto e ridare senso a una stagione finora compromessa. Tre sfide si giocheranno al Franchi e tre in trasferta, tutte considerate teoricamente alla portata.

Per invertire la rotta servirà un bottino consistente: almeno 11 punti (che sono comunque pochi), anche se l’obiettivo ideale sarebbe arrivare a 13-14 dei 18 disponibili per guardare con maggiore serenità alla seconda parte del campionato. Il calendario propone una sola partita ad altissima difficoltà, la trasferta finale con la Lazio, seguita dalla gara d’esordio del ciclo contro il Sassuolo, impegnativa ma meno proibitiva.

Le quattro partite centrali rappresentano il cuore del mini-campionato viola e non ammettono più errori: in casa arriveranno Verona, Udinese e Cremonese, con il match contro il Verona che vale doppio trattandosi di uno scontro diretto per la salvezza. Nel mezzo ci sarà anche la trasferta di Parma, altra sfida determinante contro una squadra che la Fiorentina deve cercare di coinvolgere nella lotta per non retrocedere. In questo mese, insomma, passa gran parte del destino viola. Lo scrive la Nazione. 

