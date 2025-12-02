Gazzetta su Vanoli: “I suoi concetti chiave. E c’è una cosa che lo fa infuriare”

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sulla figura di Paolo Vanoli. L'allenatore della Fiorentina, da quando è arrivato, ha provato a soffermarsi su alcuni concetti chiave:
L'accettazione dell'errore è un altro tasto su cui Vanoli sta insistendo. Quando la Fiorentina subisce una rete, poco dopo rischia di nuovo, come se andasse in confusione e perdesse autostima. È necessaria un'inversione di rotta per uscire dalla crisi profonda di questo momento. «Padroni del nostro destino», ha scritto Vanoli nello spogliatoio ed è un indicatore della consapevolezza. La squadra deve essere provinciale, cioè capire che ormai l'obiettivo è la salvezza e non c'è spazio adesso per altri traguardi o sogni in campionato. Va resettato il pensiero così come l'atteggiamento. Quindi la richiesta del tecnico è quella di avere umiltà, ma anche coraggio perché essere umili non vuole certo dire essere rassegnati, ma avere la consapevolezza del momento e della maniera attraverso cui uscirne. Basta cali di concentrazione, però va messo anche uno stop ai continui retropassaggi che fanno infuriare il tecnico in panchina. Ogni aspetto è da sommare all'unità che è la parola-chiave, alla base di tutto.
