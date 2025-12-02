La Gazzetta dello Sportsi sofferma su Moise Kean. La sua stagione non è iniziata nei migliori dei modi, anzi. La differenza con lo scorso anno è colossale. Adesso tocca a lui trascinare la squadra:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta su Kean: “Deve trascinare la Fiorentina. E tocca a lui aggiustare la mira”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta su Kean: “Deve trascinare la Fiorentina. E tocca a lui aggiustare la mira”
La Gazzetta dello Sport analizza la stagione, deludente, di Moise Kean
Uscire dalla crisi vuol dire anche riportare al top il rendimento degli uomini migliori e che incidono i più. Il primo nome è Moise Kean, vero trascinatore della squadra ma ancora fermo a 2 reti. Lotta, combatte, tira tanto però è chiamato a fare lo stesso salto della passata stagione a livello di concretezza. Per adesso è andato in gol solo con Roma e Bologna ed è evidente la differenza numerica rispetto allo scorso anno quando aveva già realizzato 12 reti, a questo punto. «È momento complicato - ha detto ieri - ma abbiamo fiducia in Vanoli, bisogna essere ottimisti e voglio dare il mio contributo. Dzeko? È un condottiero». Sì, ha la fiducia totale di tutti e non potrebbe essere altrimenti, e lo stesso Vanoli nel post-Juve, dopo una prova di alto livello aveva definito la sua prestazione «da campione». A fermarlo sono stati pure 4 pali colpiti fra Serie A e Coppa, ma questo non toglie che sarà fondamentale trovare il modo di coinvolgerlo di più e metterlo in condizione di colpire con facilità. E tocca a lui aggiustare la mira.
© RIPRODUZIONE RISERVATA