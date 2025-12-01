Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola interviste Ancora Kean: “Dzeko un grande condottiero. Vanoli? Abbiamo fiducia in lui”

news viola

Ancora Kean: “Dzeko un grande condottiero. Vanoli? Abbiamo fiducia in lui”

moise kean
Le parole di Moise Kean dal Gran Galà del Calcio: l'attaccante viola parla del nuovo corso Vanoli
Redazione VN

Dal Gran Galà del Calcio arrivano altre parole di Moise Kean (LE SUE DICHIARAZIONI) in zona mista:

Cosa sta cambiando con Vanoli? E' un mister con tante ambizioni, quelle che servono a noi. Cerchiamo di seguire il suo lavoro, abbiamo fiducia in lui perché è un grande mister e spero ci porti sulla buona strada. Servivano le parole di Dzeko? Certo, è un condottiero per noi e un grandissimo esempio, speriamo ora di fare bene in campionato. Gattuso? In Nazionale ci ha dato tantissimo, quello spirito che ci mancava, con lui possiamo far bene e abbiamo grande fiducia in lui e nel suo staff.

Leggi anche
Nikolic: “Ecco cosa è mancato a Jovic. Che ricordi Milenkovic e Vlahovic”
Borrelli e gli idoli: “Guardavo i video di Toni. Mi è sempre piaciuto Dzeko”

© RIPRODUZIONE RISERVATA