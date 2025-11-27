Borrelli e gli idoli: “Guardavo i video di Toni. Mi è sempre piaciuto Dzeko”

Il Cagliari ha trovato un protagonista inatteso in Gennaro Borrelli . L'attaccante dopo buone annate a Brescia, si è svincolato, visto il fallimento del club. Il cagliari ha puntato su di lui, con Pisacane che lo ha schierato da titolare fin dalla prima giornata. Dopo tanto lavoro spalle alla porta, e contro i difensori, stanno arrivando i gol. Borrelli, intervistato da Cronache di Spogliatoio ha raccontato quali sono i suoi idoli:

"Mi è sempre piaciuto Džeko. Poi Ibra, perché Ibra è Ibra. E Toni: ho guardato spesso i suoi gol perché era un maestro nell’usare il fisico e la testa. Dei giocatori attuali quando posso guardo Haaland: è un robot. Ogni volta che lo vedo imparo qualcosa"