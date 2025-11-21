Nella storia Fiorentina-Juventus è stata la gara di molti doppi ex. Uno di questi è Marco Marchionni, protagonista con entrambe le maglie. Le sue parole a Radio Bianconera sulla sfida:
Marchionni: “Alla Fiorentina non bastano i nomi. Non mi aspettavo l’ultimo posto”
"Tra Fiorentina e Bodo Glimt, dico che innanzitutto i bianconeri devono pensare alla prima gara, quindi a domani. Si affronta una squadra in difficoltà che ha cambiato allenatore. La partita è molto sentita a Firenze. La Juve deve dare risposte, ripetto alla nuova strada intrapresa. Poi penserà alla Champions. Intanto bisogna riprende il passo giusto in campionato e magari può essere importante anche per il cammino in Europa".
Sulla Fiorentina: "Non me l'aspettavo, conosco l'ambiente, la passione, gli investimenti. Volevano fare un altro campionato, poi però è il campo che determina tutto. Sono al di sotto delle aspettative, ma con Vanoli potranno riprendersi. Un peccato vederla all'ultimo posto. I nomi non bastano, serve la prestazione. Poi magari non si conoscono le dinamiche all'interno, quindi difficile dare un giudizio da fuori"
