Thomas Strakosha oggi sarà uno dei protagonisti di Fiorentina-AEK Atene. Il portiere albanese (ma nativo di Atene) è stato per tanti anni un protagonista del nostro campionato, con la maglia della Lazio. Cronache di Spogliatoio lo ha intervistato, ecco le sue parole sul club:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola interviste Strakosha è sicuro: “Le big greche? Nulla da indiviare a quelle italiane”
news viola
Strakosha è sicuro: “Le big greche? Nulla da indiviare a quelle italiane”
Thomas Strakosha sarà uno degli ex Serie A presenti nell'AEK. L'albanese mette in guardia sul livello delle squadre greche
"All'AEK sono tornato ad essere felice, e in campo si vede. Qui è pieno di ex Serie A: Joao Mario, Jovic, Brignoli, Pereyra e Marin, scherziamo sempre. Ho scelto l'Albania per la mia famiglia, ma sono nato ad Atene, questa è casa mia. Mi ha sorpreso il livello del campionato greco, non mi aspettavo che fosse migliorato così tanto. Ve lo garantisco, le grandi squadre greche non hanno nulla da invidiare ci club di Spagna, Italia o Inghilterra"
© RIPRODUZIONE RISERVATA