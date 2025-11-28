Nikolic: “Ecco cosa è mancato a Jovic. Che ricordi Milenkovic e Vlahovic”

Il tecnico dell'AEK, Marko Nikolic, racconta alcuni ex protagonisti del mondo viola, come Jovic, Milenkovic e Vlahovic

Redazione VN 28 novembre 2025 (modifica il 28 novembre 2025 | 18:26)

Per Marko Nikolic è stata una grande serata quella del Franchi. Il tecnico serbo prima della gara lo aveva annunciato "Non ci snatureremo", ed il suo AEK ha giocato bene. L'ex Lokomotiv ha concesso un'intervista a Tuttomercatoweb.com. Le sue parole:

"Jovic l'ho voluto io, e non perchè è serbo come me. Ci ho parlato, per anni lui è stato il giovane Luka, il talento, adesso era il momento di essere la stella della squadra. Vorrei che sentisse la responsabilità di giocare bene, e che la squadra dipendesse da lui, può crescere ancora. Per ora in carriera, gli è sempre mancata l'occasione di essere la star. Mi ci vedrei ad allenare in Italia, ho studiato la vostra lingua, e qualcosa mi ricordo."

Su Milenkovic: "Lo ha lanciato l'allenatore prima di me, e con lui ho vissuto un'annata fantastica al Partizan. Sono ancora in contatto con lui, e sono orgoglioso che sia una stella della Serbia e della Premier. Lui è davvero arrivato dal nulla, non era uno dei giovani migliori nel Partizan. Quell'anno in rosa c'era pure Vlahovic. Aveva firmato con la Fiorentina prima della fine della stagione, aspettava i 18 anni per partire. Lo usavo spesso nella seconda squadra, ed era sempre il migliore."