Polverosi: “Andate da Antognoni col capo cosparso di cenere, chiedetegli di tornare”

“Fate qualcosa!”, il titolo di Stadio dopo la sconfitta di Bergamo suonava un po’ da imperativo e un po’ da esortazione. Fate qualcosa perché sennò, cara società, cara squadra e caro allenatore, volate in Serie B. Già, ma cosa si può fare a questo punto della stagione? Facciamo alcune ipotesi. (1) Individuare una figura di livello a cui consegnare la società. L’assenza di Commisso, purtroppo, è pesante. Oggi il Viola Park è una bellissima e ricca confezione, con i ricami d’oro e i fili di platino, poi apri la scatola ed è vuota. (2) Aprire il centro sportivo ai tifosi. Se Dzeko chiede il loro appoggio, la Fiorentina deve invitarli agli allenamenti, magari non tutti, ma due o tre volte a settimana. I tifosi possono scuotere e/o sostenere i giocatori. (3) Coinvolgere la vecchia Fiorentina, quei giocatori che sanno cosa significa indossare la maglia viola. Come quelli dell’‘82, col secondo posto mai più raggiunto dalla squadra, o quelli del secondo scudetto come Merlo e Picchio. Andate da Antognoni e, col capo cosparso di cenere, chiedetegli di tornare. Altro esempio, uno come Alessio Tendi potrebbe spiegare a Ranieri, Pongracic e Pablo Marí come si marca in area di rigore. Domandona: ma così sei sicuro di salvarti? No, non ne siamo sicuri. Però qualcosa devono inventare.