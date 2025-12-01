Polverosi contro Piccoli: “Sbaglia 2 gol, superficialità inaccettabile”

Alberto Polverosi continua la sua analisi di Atalanta-Fiorentina sul Corriere dello Sport. La squadra di Vanoli perde proprio contro l'ex Palladino, ma molti dei giocatori in campo erano suoi:
Il disastro non ha fine. A Bergamo altra sconfitta, la seconda di fila dopo quella con l’Aek in Conference, la prima in campionato di Vanoli. Altri due gol presi, ultimo posto in classifica confermato, con la peggior difesa del campionato, sei punti in tredici partite e soprattutto un atteggiamento non da squadra in lotta per la salvezza. Tutto questo davanti a Palladino che aspettava da mesi un giorno così. La Fiorentina è in balìa di se stessa, ieri non ha avuto nemmeno la forza di reagire come invece si era visto contro la Juventus. Un anno fa, proprio con Palladino in panchina, alla tredicesima era seconda in classifica, a un punto dal Napoli capolista, aveva ventidue punti in più di oggi, aveva segnato diciassette gol in più e ne aveva presi undici in meno. Eppure ieri, tranne Piccoli e Sohm, nove titolari erano gli stessi di Palladino. Quanto a Piccoli ha sbagliato due gol, il primo per una superficialità che non sarebbe accettabile nemmeno da parte di un fenomeno, figuriamoci da lui, e poi ha perso lo scontro fisico con Hien
