La Fiorentina andrà in Serie B? Cor.Sport: “Ecco cosa ne pensa l’algoritmo”

Il Corriere dello Sport sulla possibilità di retrocessione da parte della Fiorentina
Il Corriere dello Sport, per capire le possibilità di retrocessione da parte della Fiorentina, ha consultato l'algoritmo "Predictor" di Opta. Ecco le percentuali: 

La Fiorentina ci crede. «Noi e la Fiesole ci salviamo», hanno detto Ranieri e compagni nello spogliatoio dopo la sconfitta di Bergamo. E anche l’algoritmo ci crede. Talmente tanto da quotare la retrocessione della Viola al 20,11%. Una percentuale alta, pensando alle ambizioni del club a inizio stagione, ma piuttosto bassa paragonata a quella delle dirette avversarie nelle zone basse della classifica di Serie A. Secondo il Predictor di Opta, il Verona sarebbe ormai quasi spacciato: 81,10% la probabilità di vederlo in B la prossima stagione. Segue il neopromosso Pisa, con il 40% spaccato; chiude il terzetto il Parma: 38,4%. Più quotate della Fiorentina in ottica retrocessione ci sono anche il Cagliari (33,97%), il Genoa (32,01%) e il Lecce (28,14%). La squadra di Vanoli dovrebbe arrivare al 14° posto, peggior piazzamento dalla stagione 2018-19, quando la Viola chiuse 18ª e si salvò all’ultima giornata. Il tramonto dell’era Della Valle. Un posto che non varrebbe l’Europa ma almeno la possibilità di vivere il Centenario in A.

