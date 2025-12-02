Il Corriere dello Sport fa il punto sulla squadra. Da oggi il gruppo tornerà ad allenarsi al Viola Park. Dopo la gara di Bergamo, la squadra ha beneficiato di una giornata di stop per ricaricare le batterie e ricominciare le sedute con qualche energia in più.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Vanoli studia, chi a Sassuolo? Chance per Nicolussi, torna Gudmundsson
Corriere dello Sport
Vanoli studia, chi a Sassuolo? Chance per Nicolussi, torna Gudmundsson
Il punto del Corriere dello Sport
Vanoli spera di recuperare Gosens per l’incontro di sabato, nel frattempo valuterà il da farsi a centrocampo. In regia potrebbe toccare a Nicolussi Caviglia, mentre davanti occhio a un’eventuale occasione per Gudmundsson proprio a supporto di Kean.
© RIPRODUZIONE RISERVATA