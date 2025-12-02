Viola News
Vanoli studia, chi a Sassuolo? Chance per Nicolussi, torna Gudmundsson

Il punto del Corriere dello Sport
Il Corriere dello Sport fa il punto sulla squadra. Da oggi il gruppo tornerà ad allenarsi al Viola Park. Dopo la gara di Bergamo, la squadra ha beneficiato di una giornata di stop per ricaricare le batterie e ricominciare le sedute con qualche energia in più.

Vanoli spera di recuperare Gosens per l’incontro di sabato, nel frattempo valuterà il da farsi a centrocampo. In regia potrebbe toccare a Nicolussi Caviglia, mentre davanti occhio a un’eventuale occasione per Gudmundsson proprio a supporto di Kean.

