Non ci sono esterni, CorSport: “Vanoli può adattare questi giocatori”

Fino all’inizio del 2026 , Vanoli dovrà lavorare con le risorse attualmente a disposizione, una situazione già affrontata da Pioli, che aveva tentato un 4-4-2 con Lamptey esterno alto e Fazzini sull’altra fascia. L’esperimento durò appena venti minuti , a causa dell’infortunio del ghanese, che tornerà solo con l’anno nuovo e che rappresentava un potenziale jolly nelle rotazioni tecniche.

Le difficoltà degli esterni titolari hanno spinto sia Pioli sia Vanoli a ricorrere spesso a Niccolò Fortini e Fabiano Parisi. Il classe 2006 e l’ex Empoli hanno portato maggiore freschezza e velocità rispetto ai colleghi di reparto, pur non potendo offrire le stesse garanzie tecniche, tattiche e di leadership garantite dalle due colonne della squadra, fondamentali anche all’interno dello spogliatoio.