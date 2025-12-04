Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Non ci sono esterni, CorSport: “Vanoli può adattare questi giocatori”

Corriere dello Sport

Non ci sono esterni, CorSport: “Vanoli può adattare questi giocatori”

Non ci sono esterni, CorSport: “Vanoli può adattare questi giocatori” - immagine 1
Le idee di Paolo Vanoli
Redazione VN

Fino all’inizio del 2026, Vanoli dovrà lavorare con le risorse attualmente a disposizione, una situazione già affrontata da Pioli, che aveva tentato un 4-4-2 con Lamptey esterno alto e Fazzini sull’altra fascia. L’esperimento durò appena venti minuti, a causa dell’infortunio del ghanese, che tornerà solo con l’anno nuovo e che rappresentava un potenziale jolly nelle rotazioni tecniche.

Le difficoltà degli esterni titolari hanno spinto sia Pioli sia Vanoli a ricorrere spesso a Niccolò Fortini e Fabiano Parisi. Il classe 2006 e l’ex Empoli hanno portato maggiore freschezza e velocità rispetto ai colleghi di reparto, pur non potendo offrire le stesse garanzie tecniche, tattiche e di leadership garantite dalle due colonne della squadra, fondamentali anche all’interno dello spogliatoio.

L’assenza che pesa più di tutte è quella di Gosens, decisivo nella sua prima stagione a Firenze: aveva infatti chiuso l’annata con 8 gol e 10 assist in 41 partite. La sua mancanza, unita alle difficoltà fisiche e tecniche degli altri esterni, ha contribuito a rendere le fasce uno dei punti più problematici dell’attuale Fiorentina. Scrive il Corriere dello Sport. 

Leggi anche
I leader degli ultras in coro: “Giocatori, adesso tocca a voi! E basta contestare”
Repubblica: “Vanoli studia la difesa a quattro: nuova chance per Comuzzo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA