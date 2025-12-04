De Magistris: “Fiorentino nell’anima, l’orgoglio non mi ha mai lasciato”

Gianni De Magistris compie 75 anni e racconta carriera, ricordi e orgoglio fiorentino: una vita sincera e leggendaria nella pallanuoto italiana.

Redazione VN 4 dicembre 2025 (modifica il 4 dicembre 2025 | 11:36)

Gianni De Magistris ha compiuto 75 anni e lo fa con lo stesso spirito diretto e autentico che lo ha reso una delle figure più riconoscibili della pallanuoto italiana. Guardando alla sua carriera, racconta di essere fiero soprattutto del suo carattere: schietto, talvolta scomodo, ma sempre coerente con ciò che riteneva giusto. Un modo di vivere lo sport che gli ha regalato emozioni enormi, ma che a volte gli ha anche chiuso delle porte.

Tra i ricordi che custodisce con più affetto ci sono giocate spettacolari, come un gol segnato dopo aver superato tutta la squadra avversaria partendo dalla difesa, oppure la straordinaria rete di testa contro l’Ungheria in un palazzetto gremito. Momenti che raccontano non solo il talento, ma anche la fantasia e l’istinto che lo hanno sempre accompagnato.

Oggi continua a incontrare qualche ex compagno, soprattutto in occasione di cene informali, e già guarda al prossimo anno, quando celebreranno insieme i 50 anni dello storico scudetto del 1976. L’unico rimpianto lo lega ai cambiamenti avvenuti nella pallanuoto moderna, che secondo lui ha perso parte della tecnica e della spontaneità di un tempo.

Più di tutto, però, a muovere De Magistris è sempre stato l’amore per Firenze. Lo chiama “orgoglio fiorentino”, un sentimento che – dice – non lo ha mai abbandonato, dentro e fuori dall’acqua. A 75 anni corre ancora, si allena e si sente vivo come sempre: “Finché la testa gira – sorride – io vado avanti”.