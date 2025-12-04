Il 4-2-3-1 è possibile? Molto dipende da Gosens. Le ultime verso Reggio Emilia

Le ultime indicazioni verso la sfida di Reggio Emilia tra Sassuolo e Fiorentina

Giovanni Zecchi Redattore 4 dicembre 2025 (modifica il 4 dicembre 2025 | 15:53)

Sono state giornate intense al Viola Park, dove Paolo Vanoli ha concentrato il lavoro su condizione fisica e varianti tattiche in vista della delicata sfida contro il Sassuolo (DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING). Il tecnico ha testato più soluzioni, ma restano diversi nodi da sciogliere, soprattutto legati alle condizioni degli indisponibili.

Fazzini difficilmente sarà della partita, mentre Gosens (che sta recuperando da esione di primo grado al muscolo retto femorale della coscia sinistra) dovrebbe, seguendo le ultime sensazione, partire dalla panchina. Vedere il tedesco dal primo minuto sarebbe a tutti gli effetti una sorpresa. Non è esclusa la mancata convocazione, anche se un test positivo nella rifinitura potrebbe regalargli un posto tra i disponibili.

Sul piano tattico, la sensazione è che la difesa a tre possa essere accantonata, anche se il passaggio definitivo alla linea a quattro non è scontato. Vanoli ha provato una Fiorentina con il 4-3-1-2: davanti a De Gea, Dodò e Parisi sulle fasce basse, Comuzzo e Ranieri centrali; in mezzo Fagioli in regia, con Sohm e Mandragora mezzali; Gudmundsson sulla trequarti dietro alla coppia formata da Kean e Piccoli.

Si sa, il tecnico viola apprezza storicamente e particolarmente il 4-2-3-1, ma, data l'assenza totale di esterni e l'impossibilità di adattare eventualmente Gosens alto a sinistra, diventa molto complicato, per il momento, proporre tale sistema di gioco dal primo minuto. Restano però aperte tutte strade: il 3-5-2 visto nelle ultime uscite potrebbe essere comunque confermato con la difesa a quattro che scalerebbe come opzione a gara in corso.