Un campione del mondo acquistato da una neopromossa? Nel calcio di oggi sembra pura utopia, ma c'era un tempo in cui questo poteva succedere, in Serie A. Oggi in Meteore Viola, raccontiamo la storia di Marcio Santos. Il difensore brasiliano arrivò a Firenze dopo aver raggiunto la cima del mondo, ma in Toscana non ebbe fortuna.
VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive Che fine ha fatto? Marcio Santos: il Mondiale, Sharon Stone e la grande paura
esclusive
Che fine ha fatto? Marcio Santos: il Mondiale, Sharon Stone e la grande paura
Dalla rivelazione al Mondiale USA 94', alla scommessa con Vittorio Cecchi Gori. Che fine ha fatto Marcio Santos?