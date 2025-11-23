Ferrara. “Richardson dove è finito? Le difficoltà di Mari non mi meravigliano”

Le parole di Benedetto Ferrara a Rtv38

Redazione VN 23 novembre - 22:29

Nel corso della trasmissione Viola su RTV38, Benedetto Ferrara ha offerto un’analisi lucida e priva di sconti sulla situazione della Fiorentina, puntando l’attenzione soprattutto sulle scelte fatte negli ultimi mesi.

“Richardson, che fine ha fatto? È stato pagato 10 milioni. Fagioli 20. Gli errori sono stati fatti e a gennaio vanno riparati”, afferma senza giri di parole il giornalista. Per Ferrara, la sessione invernale sarà cruciale: “Un centrocampista di personalità e un attaccante veloce vanno presi. Vanno presi i giocatori giusti”.

Un passaggio viene dedicato anche alla difesa viola e a Pablo Marì:“Ok, veniva dal Monza. Non mi ha meravigliato che con Vlahovic sia andato in difficoltà”. Un giudizio realistico, che tiene conto di caratteristiche e contesto.

Sul piano tattico, Ferrara individua con chiarezza le differenze tra le gestioni tecniche:“Vanoli ha dato l’input mentale. Con Palladino la squadra aveva trovato un’identità in un calcio che sfruttava il suo centravanti al massimo. Pioli ha provato ad alzare la linea, pensando a uno pseudo-giochismo, ma era impossibile con questa difesa e questo centrocampo”.

Il nuovo allenatore viola, invece, sembra aver imboccato un’altra direzione, più pragmatica:“Vanoli sta lavorando sulla concentrazione e sui piazzati”.

C’è comunque un aspetto che Ferrara giudica positivo, forse il più incoraggiante in questo avvio complicato:“La Fiorentina ha dimostrato in queste due partite di saper reggere quando va sotto nel risultato”.