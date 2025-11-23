Intervenuto nel corso del Viola Talk Show su RTV38, Lorenzo Amoruso ha analizzato il momento della Fiorentina dopo il pareggio contro la Juventus, invitando l’ambiente a non farsi condizionare dalla classifica.
news viola
Amoruso: “La classifica non va guardata. Fagioli? Se ha paura giochi a ping pong”
“Secondo me non va guardata adesso. Anche se avessi vinto con Juventus e Atalanta la situazione non sarebbe cambiata. La classifica si può iniziare a guardare dopo cinque partite”, ha spiegato l’ex capitano viola.
Amoruso ha però sottolineato i segnali positivi visti contro i bianconeri:“Contro la Juventus si è vista un’organizzazione discreta, ma soprattutto si è vista una squadra. Si è corso di più e meglio. La Fiorentina arrivava su palloni su cui due settimane fa, con Pioli, non ci arrivava”.
A mancare, secondo lui, sono stati più gli episodi che la prestazione:“Sono mancati gli episodi: la traversa di Kean, le occasioni sprecate… È un’annata strana. Per ora non è mai girato nulla a favore della Fiorentina, tranne forse il presunto rigore su Vlahovic, per me netto”.
Amoruso predica prudenza sulle aspettative nei confronti del nuovo tecnico:“Sarebbe presuntuoso pensare che in due settimane Vanoli possa risolvere tutto. La difesa commette ancora troppi errori. Pablo Marì ha fatto errori da dilettanti. Ranieri e Pongracić hanno fatto buone coperture, ma nei momenti difficili hai paura anche a fare le cose più semplici”.
Sulla coppia Piccoli-Kean: "Serve inserire qualche movimento codificato. Bisogna lavoraci e tanto. Non abbiamo una profondità di costruzione. Ci sono solo palle lunghe".
Su Fagioli: "Adesso se ti vuoi salvare ti devi sporcare. In Serie A non ci giochi in questo modo nonostante possa avere i piedi buoni. Se non fai ciò che l'allenatore chiede, stai fuori. Se ha il terrore di sbagliare vada a giocare a ping-pong".
© RIPRODUZIONE RISERVATA