Amoruso: “La classifica non va guardata. Fagioli? Se ha paura giochi a ping pong”

Lorenzo Amoruso
Il commento di Lorenzo Amoruso su Rtv 38
Redazione VN

Intervenuto nel corso del Viola Talk Show su RTV38, Lorenzo Amoruso ha analizzato il momento della Fiorentina dopo il pareggio contro la Juventus, invitando l’ambiente a non farsi condizionare dalla classifica.

Secondo me non va guardata adesso. Anche se avessi vinto con Juventus e Atalanta la situazione non sarebbe cambiata. La classifica si può iniziare a guardare dopo cinque partite”, ha spiegato l’ex capitano viola.

Amoruso ha però sottolineato i segnali positivi visti contro i bianconeri:“Contro la Juventus si è vista un’organizzazione discreta, ma soprattutto si è vista una squadra. Si è corso di più e meglio. La Fiorentina arrivava su palloni su cui due settimane fa, con Pioli, non ci arrivava”.

A mancare, secondo lui, sono stati più gli episodi che la prestazione:“Sono mancati gli episodi: la traversa di Kean, le occasioni sprecate… È un’annata strana. Per ora non è mai girato nulla a favore della Fiorentina, tranne forse il presunto rigore su Vlahovic, per me netto”.

Amoruso predica prudenza sulle aspettative nei confronti del nuovo tecnico:“Sarebbe presuntuoso pensare che in due settimane Vanoli possa risolvere tutto. La difesa commette ancora troppi errori. Pablo Marì ha fatto errori da dilettanti. Ranieri e Pongracić hanno fatto buone coperture, ma nei momenti difficili hai paura anche a fare le cose più semplici”.

Sulla coppia Piccoli-Kean: "Serve inserire qualche movimento codificato. Bisogna lavoraci e tanto. Non abbiamo una profondità di costruzione. Ci sono solo palle lunghe".

Su Fagioli: "Adesso se ti vuoi salvare ti devi sporcare. In Serie A non ci giochi in questo modo nonostante possa avere i piedi buoni. Se non fai ciò che l'allenatore chiede, stai fuori. Se ha il terrore di sbagliare vada a giocare a ping-pong".

