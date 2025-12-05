FOTO – Fiorentina, c’è la quarta maglia. È arancione e double face

La Fiorentina svelta un'altra novità in termini di divise. Dopo l'edizione speciale usata contro la Juventus, creata da Kappa per celebrare il venticinquiesimo anniversario della linea KOMBAT, arriva la quarta divisa. Il club viola ha pubblicato le immagini pochi minuti fa. Il colore scelto è l'arancione, con un tocco di viola e una faccia interna maculata: