Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie FOTO – Fiorentina, c’è la quarta maglia. È arancione e double face

news viola

FOTO – Fiorentina, c’è la quarta maglia. È arancione e double face

quarta maglia fiorentina
È arrivato anche il momento del quarto kit
Redazione VN

La Fiorentina svelta un'altra novità in termini di divise. Dopo l'edizione speciale usata contro la Juventus, creata da Kappa per celebrare il venticinquiesimo anniversario della linea KOMBAT, arriva la quarta divisa. Il club viola ha pubblicato le immagini pochi minuti fa. Il colore scelto è l'arancione, con un tocco di viola e una faccia interna maculata:

quarta maglia fiorentina

Leggi anche
Baiano: “La Fiorentina non è stata costruita per salvarsi. Servono 3 esterni”
Pongracic: “Le critiche mi motivano. Ci stiamo impegnando ma non riusciamo a vincere”

© RIPRODUZIONE RISERVATA