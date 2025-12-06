“Rispetta la struttura”: il richiamo di Vanoli a De Gea nel primo tempo

Il tecnico ha preparato la risalita dal basso in un modo preciso, ma non è stato soddisfatto dell'interpretazione del portiere

Nel corso del primo tempo tra Sassuolo e Fiorentina, David De Gea ha spesso fatto ricorso al lancio lungo, cosa che però non va d'accordo con l'impostazione voluta da Paolo Vanoli. Intorno alla mezz'ora, come riportato da Dazn, l'allenatore si è rivolto al portiere intimandogli di "non forzare il lancio lungo" e di "rispettare la struttura".