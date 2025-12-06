FOTO – “Spero che i vostri figli…”. Dodo e la moglie denunciano insulti sui social

La sconfitta contro il Sassuolo ha scatenato una nuova e grave ondata d’odio verso alcuni giocatori della Fiorentina. Tra i più colpiti c’è Dodo, bersaglio di minacce e auguri di morte apparse sotto vari post su Instagram. Commenti carichi di violenza, in cui un utente arrivava a desiderare la morte dei figli del calciatore , sono stati denunciati pubblicamente dalla moglie del terzino viola, Amanda Ferreira.

La compagna del brasiliano, ha infatti denunciato tutto attraverso il proprio profilo chiedendo aiuto e l'intervento della autorità preposte. Amanda ha condiviso nelle sue storie lo screenshot dei commenti ricevuti, accompagnandolo con una risposta durissima, con cui ha voluto esporre pubblicamente l’autore dei messaggi e difendere suo marito: "Rispondimi (all'utente)! Sei una persona amareggiata e infelice. Ecco la tua faccia, così tutti possono vedere che pezzo di spazzatura sei», ha scritto, condannando apertamente l’odio gratuito rivolto alla sua famiglia".