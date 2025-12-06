La sconfitta contro il Sassuolo ha scatenato una nuova e grave ondata d’odio verso alcuni giocatori della Fiorentina. Tra i più colpiti c’è Dodo, bersaglio di minacce e auguri di morte apparse sotto vari post su Instagram. Commenti carichi di violenza, in cui un utente arrivava a desiderare la morte dei figli del calciatore, sono stati denunciati pubblicamente dalla moglie del terzino viola, Amanda Ferreira.
social
FOTO – “Spero che i vostri figli…”. Dodo e la moglie denunciano insulti sui social
La compagna del brasiliano, ha infatti denunciato tutto attraverso il proprio profilo chiedendo aiuto e l'intervento della autorità preposte. Amanda ha condiviso nelle sue storie lo screenshot dei commenti ricevuti, accompagnandolo con una risposta durissima, con cui ha voluto esporre pubblicamente l’autore dei messaggi e difendere suo marito: "Rispondimi (all'utente)! Sei una persona amareggiata e infelice. Ecco la tua faccia, così tutti possono vedere che pezzo di spazzatura sei», ha scritto, condannando apertamente l’odio gratuito rivolto alla sua famiglia".
Le minacce sarebbero arrivate anche alle compagne di altri calciatori, che avrebbero tutte sporto denuncia. Qui di seguito l'immagine presa dai social della moglie di Dodo:
© RIPRODUZIONE RISERVATA