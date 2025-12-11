Scelta a sorpresa di Vanoli: non c’è Ranieri, il capitano è Dzeko

Nel leggere la formazione ufficiale della Fiorentina per la sfida di Conference League contro la Dinamo Kiev possiamo notare una scelta a sorpresa di Paolo Vanoli. Infatti, con l'esclusione dall'undici titolare di Luca Ranieri, il capitano questa sera non sarà David De Gea, come già successo in passato, ma Edin Dzeko.
E' dall'attaccante bosniaco che è partito tutto, dal post gara con l'Aek Atene fino alle parole con il megafono, a Bergamo, davanti ai tifosi viola nel settore ospiti. Il tecnico viola gli dà fiducia, mettendogli anche la fascia sul braccio. Si riparte dall'esperienza dell'ex bomber di Manchester City, Roma ed Inter.
