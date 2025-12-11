Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Scelta a sorpresa di Vanoli: non c’è Ranieri, il capitano è Dzeko

news viola

Scelta a sorpresa di Vanoli: non c’è Ranieri, il capitano è Dzeko

Dzeko
Edin Dzeko capitano della Fiorentina per la sfida di Conference League contro la Dinamo Kiev di questa sera
Redazione VN

Nel leggere la formazione ufficiale della Fiorentina per la sfida di Conference League contro la Dinamo Kiev possiamo notare una scelta a sorpresa di Paolo Vanoli. Infatti, con l'esclusione dall'undici titolare di Luca Ranieri, il capitano questa sera non sarà David De Gea, come già successo in passato, ma Edin Dzeko.

E' dall'attaccante bosniaco che è partito tutto, dal post gara con l'Aek Atene fino alle parole con il megafono, a Bergamo, davanti ai tifosi viola nel settore ospiti. Il tecnico viola gli dà fiducia, mettendogli anche la fascia sul braccio. Si riparte dall'esperienza dell'ex bomber di Manchester City, Roma ed Inter.

Leggi anche
Convocati Fiorentina: confermati tre assenti (più due) per la Dinamo Kiev
Casini: “Franchi? Serve incontro con la Fiorentina. Costi per 300 milioni”

© RIPRODUZIONE RISERVATA