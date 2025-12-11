Viola News
Fiorentina-Dinamo Kiev, i numeri del Franchi: emessi quasi 9mila biglietti

Secondo i dati ufficiali sono stati emessi 8.750 biglietti, con un incasso lordo di € 145.275,00
Redazione VN

Sono appena usciti i numeri dei tagliandi staccati per la partita al Franchi di Conference League con la Dinamo Kiev. Secondo i dati ufficiali sono stati emessi 8.750 biglietti, con un incasso lordo di € 145.275,00.

Molte persone, vedendo lo stadio, sembrano però aver saltato la partita al Franchi, dove sicuramente orario, temperatura esterna e momento viola hanno inciso negativamente sulla scelta.

