I tifosi viola la prendono sul ridere: “Butei, chi arriva ultimo paga da bere”

Nonostante il momento negativo che sta vivendo la Fiorentina, i tifosi viola, attraverso la loro simpatia, hanno alzato uno striscione scherzoso all'inizio della partita contro il Verona, coinvolgendo anche la sua tifoseria e il grande gemellaggio che da tempo li lega: "Butei, chi arriva ultimo paga da bere", questo quanto scritto, vista la situazione in classifica di entrambe le squadre, una ultima a sei punti e l'altra penultima a 9.