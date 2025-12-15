Di Marzio: “Mattinata di confronto al Viola Park, Vanoli sotto esame”

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito, in mattinata è andato in scena un confronto al Viola Park tra i dirigenti della Fiorentina. Tra i temi all'ordine del giorno, sono in corso delle valutazioni anche sulla posizione dell’allenatore Paolo Vanoli.
I vertici viola a confronto a Bagno a Ripoli
Il club ha annunciato il ritiro fino a data da destinarsi in seguito alla nona sconfitta in campionato nello scontro diretto in casa col Verona. Seguiranno aggiornamenti sull'esito della riunione e sul futuro immediato della Fiorentina.
