Tra i tanti dati che preoccupano i tifosi viola, dopo le gare della 14° giornata, ce n'é un altro, che spaventa più degli altri e probabilmente quello che obbliga la squadra gigliata a pensare che sia necessaria una vera e propria impresa per evitare la retrocessione. Nessuna squadra, infatti, da quando esiste l'attuale formula della Serie A, si è mai salvata con un distacco di 7 punti dal quart'ultimo posto dopo 14 turni. Ad essere precisi, però, esisterebbe un precedente a cui potrebbero "aggrapparsi" le speranze gigliate e riguarda la stagione 2006-07, quando la Reggina riuscì a salvarsi nonostante i soli 2 punti e l'ultimo posto in classifica dopo la 14° giornata ed un distacco di 7 punti dalla quart'ultima in graduatoria. Va ricordato, però, che la squadra calabrese si trovasse in quella posizione solo a causa della penalizzazione iniziale di 15 punti, che, di fatto, non rende possibile una reale valutazione statistica in questo senso, visto e considerato che la squadra reggina aveva, comunque, conquistato 17 punti sul campo, cioè quasi il triplo di quelli che può vantare attualmente la Fiorentina! Come se non bastasse, poi, va anche sottolineato come l'attuale quota punti della quart'ultima in classifica, cioè il Lecce con 13 punti, sia anche superiore alla media-punti della quart'ultima dopo le prime 14 giornate, che, è di 11,5 punti. I 13 punti del Lecce rappresentano anche il record di punti per una quart'ultima in classifica dopo le prime 14 giornate negli ultimi 10 campionati, mentre i 6 punti della Fiorentina rappresentano la seconda peggior quota per l'ultima in classifica dopo le prime 14 gare delle ultime 7 annate.