Stabilito (purtroppo) anche il nuovo record di sconfitte in un anno solare

La sconfitta subita a Losanna ha rappresentato la 23° gara persa nel corso del 2025, superata la quota record del 2010

Con la sconfitta di Losanna sono salite a 23 il numero delle gare perse dalla Fiorentina in competizioni ufficiali nel corso dei 12 mesi del 2025. Trattasi del nuovo record negativo di sconfitte subite nel corso di un anno solare della storia gigliata, che ha superato quello del 2010, quando la Fiorentina di Prandelli, prima, e di Mihajlovic, poi, conseguì 22 sconfitte ---> LEGGI L'ELENCO AGGIORNATO DI TUTTE LE GARE UFFICIALI DELLA FIORENTINA DELLA STAGIONE 2025-26