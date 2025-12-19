Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS statistiche Stabilito (purtroppo) anche il nuovo record di sconfitte in un anno solare

stabilito un altro record negativo

Stabilito (purtroppo) anche il nuovo record di sconfitte in un anno solare

Stabilito (purtroppo) anche il nuovo record di sconfitte in un anno solare - immagine 1
La sconfitta subita a Losanna ha rappresentato la 23° gara persa nel corso del 2025, superata la quota record del 2010
Roberto Vinciguerra
Roberto Vinciguerra Redattore 

Con la sconfitta di Losanna sono salite a 23 il numero delle gare perse dalla Fiorentina in competizioni ufficiali nel corso dei 12 mesi del 2025. Trattasi del nuovo record negativo di sconfitte subite nel corso di un anno solare della storia gigliata, che ha superato quello del 2010, quando la Fiorentina di Prandelli, prima, e di Mihajlovic, poi, conseguì 22 sconfitte  --->  LEGGI L'ELENCO AGGIORNATO DI TUTTE LE GARE UFFICIALI DELLA FIORENTINA DELLA STAGIONE 2025-26

Leggi anche
Calendario – Fiorentina attesa da 2 gare (da vincere) prima di Capodanno
Rendimenti allenatori dopo 8 gare nell’era Commisso: Vanoli il peggiore in assoluto

© RIPRODUZIONE RISERVATA