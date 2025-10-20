Di seguito la graduatoria delle stagioni in base ai gol realizzati in media a partita nelle manifestazioni ufficiali dalla Fiorentina [LEGGI TUTTI I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA]
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS statistiche La media realizzativa dei viola è la seconda peggiore degli ultimi 14 anni
i migliori attacchi della Fiorentina
La media realizzativa dei viola è la seconda peggiore degli ultimi 14 anni
La graduatoria storica dei gol segnati in media a partita dalla Fiorentina negli incontri ufficiali nelle singole stagioni
|Anno
|Reti fatte
|Gare
|Media gol/gara
|1944-45
|33
|11
|3,000
|1958-59
|106
|40
|2,650
|1927-28
|42
|20
|2,100
|1959-60
|87
|42
|2,071
|1940-41
|67
|33
|2,030
|1949-50
|76
|38
|2,000
|ULTIMI 40 ANNI
|1997-98
|74
|40
|1,850
|2012-13
|77
|42
|1,833
|2024-25
|96
|53
|1,811
|2005-06
|76
|43
|1,767
|2000-01
|77
|44
|1,750
|1994-95
|69
|40
|1,725
|2016-17
|82
|48
|1,708
|2013-14
|92
|55
|1,673
|1995-96
|70
|42
|1,667
|2021-22
|73
|44
|1,659
|2022-23
|98
|60
|1,633
|2006-07
|65
|40
|1,625
|1998-99
|77
|48
|1,604
|2014-15
|89
|56
|1,589
|2023-24
|92
|58
|1,586
|1992-93
|60
|38
|1,579
|2015-16
|72
|47
|1,532
|2002-03
|58
|38
|1,526
|2009-10
|75
|52
|1,442
|2007-08
|80
|56
|1,429
|2018-19
|60
|42
|1,429
|1993-94
|67
|47
|1,426
|2017-18
|57
|40
|1,425
|2019-20
|59
|42
|1,405
|1999-00
|72
|52
|1,385
|1988-89
|60
|45
|1,333
|1996-97
|58
|44
|1,318
|2010-11
|54
|41
|1,317
|1991-92
|50
|38
|1,316
|2025-26
|13
|10
|1,300
|2008-09
|61
|49
|1,245
|2020-21
|51
|41
|1,244
|2004-05
|57
|47
|1,213
|1990-91
|47
|40
|1,175
|2003-04
|59
|52
|1,135
|1987-88
|41
|37
|1,108
|1989-90
|55
|50
|1,100
|2011-12
|41
|41
|1,000
|1986-87
|35
|37
|0,946
|2001-02
|35
|43
|0,814
© RIPRODUZIONE RISERVATA