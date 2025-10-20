Viola News
La media realizzativa dei viola è la seconda peggiore degli ultimi 14 anni

La graduatoria storica dei gol segnati in media a partita dalla Fiorentina negli incontri ufficiali nelle singole stagioni
Roberto Vinciguerra
Di seguito la graduatoria delle stagioni in base ai gol realizzati in media a partita nelle manifestazioni ufficiali dalla Fiorentina [LEGGI TUTTI I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA]

AnnoReti fatteGareMedia gol/gara
1944-4533113,000
1958-59106402,650
1927-2842202,100
1959-6087422,071
1940-4167332,030
1949-5076382,000
 
ULTIMI 40 ANNI
1997-9874401,850
2012-1377421,833
2024-2596531,811
2005-0676431,767
2000-0177441,750
1994-9569401,725
2016-1782481,708
2013-1492551,673
1995-9670421,667
2021-2273441,659
2022-2398601,633
2006-0765401,625
1998-9977481,604
2014-1589561,589
2023-2492581,586
1992-9360381,579
2015-1672471,532
2002-0358381,526
2009-1075521,442
2007-0880561,429
2018-1960421,429
1993-9467471,426
2017-1857401,425
2019-2059421,405
1999-0072521,385
1988-8960451,333
1996-9758441,318
2010-1154411,317
1991-9250381,316
2025-2613101,300
2008-0961491,245
2020-2151411,244
2004-0557471,213
1990-9147401,175
2003-0459521,135
1987-8841371,108
1989-9055501,100
2011-1241411,000
1986-8735370,946
2001-0235430,814

 

