L’attuale quota salvezza matematica? In questo momento è oltre i 50 punti

La forbice tra la proiezione della quota salvezza e quella attualmente reale è ancora molto ampia

In questi giorni, considerando la critica posizione in classifica della Fiorentina, si sta parlando molto di quota salvezza e di quanti punti potrebbero mancare alla squadra viola per poter essere sicura di disputare il prossimo campionato di Serie A. In questo momento del campionato, a 13 turni dalla conclusione, la quota salvezza sicura è di 56 punti. La proiezione, invece, della quota salvezza, basata sulle medie dei risultati sin qui verificatesi, si aggira, attualmente, intorno ai 33 punti. Per la Fiorentina però, considerata l'attuale posizione in graduatoria dei viola, la proiezione della quota salvezza, calcolata ovviamente sulla quart'ultima, sale a 37 punti