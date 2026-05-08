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Vanoli meglio di Palladino e Italiano, ma il rendimento è da parte “destra”

Vanoli
Le ultime 3 in classifica hanno praticamente mollato da quando c'é Vanoli al posto di Pioli
Roberto Vinciguerra
Roberto Vinciguerra Redattore 

Di seguito la classifica di Serie A con i punteggi calcolati dall'undicesima giornata, cioè da quando Paolo Vanoli ha sostituito Stefano Pioli alla guida tecnica della Fiorentina  ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA

 

SQUADRAP.tiG.
1CLINTER   6125
2CLNAPOLI4825
3CLJUVENTUS4725
4CLMILAN4625
5ELCOMO4525
6ECLROMA4325
7LAZIO3625
8SASSUOLO3625
9PARMA3525
10GENOA3425
11F I O R E N T I N A3325
12UDINESE3225
13ATALANTA3225
14BOLOGNA3125
15TORINO2825
16CAGLIARI2825
17LECCE2325
18BHELLAS VERONA 1525
19BCREMONESE1425
20BPISA 1225

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