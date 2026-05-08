Di seguito la classifica di Serie A con i punteggi calcolati dall'undicesima giornata, cioè da quando Paolo Vanoli ha sostituito Stefano Pioli alla guida tecnica della Fiorentina ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA
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VIOLA NEWS statistiche Vanoli meglio di Palladino e Italiano, ma il rendimento è da parte “destra”
statistiche
Vanoli meglio di Palladino e Italiano, ma il rendimento è da parte “destra”
Le ultime 3 in classifica hanno praticamente mollato da quando c'é Vanoli al posto di Pioli
|SQUADRA
|P.ti
|G.
|1
|CL
|INTER
|61
|25
|2
|CL
|NAPOLI
|48
|25
|3
|CL
|JUVENTUS
|47
|25
|4
|CL
|MILAN
|46
|25
|5
|EL
|COMO
|45
|25
|6
|ECL
|ROMA
|43
|25
|7
|LAZIO
|36
|25
|8
|SASSUOLO
|36
|25
|9
|PARMA
|35
|25
|10
|GENOA
|34
|25
|11
|F I O R E N T I N A
|33
|25
|12
|UDINESE
|32
|25
|13
|ATALANTA
|32
|25
|14
|BOLOGNA
|31
|25
|15
|TORINO
|28
|25
|16
|CAGLIARI
|28
|25
|17
|LECCE
|23
|25
|18
|B
|HELLAS VERONA
|15
|25
|19
|B
|CREMONESE
|14
|25
|20
|B
|PISA
|12
|25
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